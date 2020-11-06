Продажи растут - Toyota вдвое повысила прогноз по годовой прибыли Сегодня японский автоконцерн Toyota Motor вдвое повысил свой прогноз по прибыли по итогам 2021 финансового года, который заканчивается у компании в марте следующего года, пишет газета "Коммерсант".



Если предыдущий прогноз по операционной прибыли составлял ¥500 млрд ($4,8 млрд), то сейчас компания рассчитывает получить ¥1,3 трлн ($12,5 млрд), то есть на 160% больше, чем ожидалось ранее. Прогноз по чистой прибыли увеличен на 94,5% — с ¥730 млрд ($7 млрд), до ¥1,42 трлн ($13,6 млрд).



Столь существенное улучшение прогнозных показателей по итогам текущего финансового года произошло благодаря более высоким, чем ожидалось ранее, продажам Toyota в третьем квартале текущего года (второй квартал финансового года в компании), когда во всем мире начали ослабевать ограничения, связанные с пандемией, а китайский рынок почти полностью восстановился от карантина.



Так, например, в Китае продажи выросли на 24% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 510 тыс. автомобилей. Кроме того, в Японии в октябре, по данным The Wall Street Journal, шестерку самых продаваемых моделей составили модели именно от Toyota и принадлежащих ей брендов.



"Мы начали понемногу восстанавливаться",— отметил финансовый директор компании Кента Кон. Впрочем, он отметил, что озабоченность вызывает ситуация в США и особенно в Европе, где некоторые страны вновь начали вводить карантин. "Мы внимательно следим за последствиями коронавируса и ограничительных мер",— добавил топ-менеджер.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



