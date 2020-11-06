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Продажи растут - Toyota вдвое повысила прогноз по годовой прибыли

06.11.20 13:12
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Сегодня японский автоконцерн Toyota Motor вдвое повысил свой прогноз по прибыли по итогам 2021 финансового года, который заканчивается у компании в марте следующего года, пишет газета "Коммерсант".

Если предыдущий прогноз по операционной прибыли составлял ¥500 млрд ($4,8 млрд), то сейчас компания рассчитывает получить ¥1,3 трлн ($12,5 млрд), то есть на 160% больше, чем ожидалось ранее. Прогноз по чистой прибыли увеличен на 94,5% — с ¥730 млрд ($7 млрд), до ¥1,42 трлн ($13,6 млрд).

Столь существенное улучшение прогнозных показателей по итогам текущего финансового года произошло благодаря более высоким, чем ожидалось ранее, продажам Toyota в третьем квартале текущего года (второй квартал финансового года в компании), когда во всем мире начали ослабевать ограничения, связанные с пандемией, а китайский рынок почти полностью восстановился от карантина.

Так, например, в Китае продажи выросли на 24% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 510 тыс. автомобилей. Кроме того, в Японии в октябре, по данным The Wall Street Journal, шестерку самых продаваемых моделей составили модели именно от Toyota и принадлежащих ей брендов.

"Мы начали понемногу восстанавливаться",— отметил финансовый директор компании Кента Кон. Впрочем, он отметил, что озабоченность вызывает ситуация в США и особенно в Европе, где некоторые страны вновь начали вводить карантин. "Мы внимательно следим за последствиями коронавируса и ограничительных мер",— добавил топ-менеджер.

МинПром

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