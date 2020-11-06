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Метинвест направил 55 млн грн на модернизацию РОФ-1 Ингулецкого ГОКа

06.11.20 13:05 , Первый Криворожский
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На РОФ-1 Ингулецкого ГОКа продолжается замена насосного парка в рамках модернизации фабрики. Уже установлено 13 новых агрегатов VASA. Инвестиции в проект составили 55 млн грн.

Модернизация насосного оборудования рассчитана на два года. За это время заменят 80 агрегатов. 40 из них – до конца 2020 года. Перед такой масштабной заменой новые агрегаты прошли промышленные испытания непосредственно на Ингулецком комбинате.

В начале года на рудообогатительной фабрике №1 установили три насоса VASA одной из ведущих мировых компаний по производству оборудования для горнодобывающей отрасли Metso Minerals. Насосы подтвердили свою эффективность и производительность, после чего было принято решение о комплексной замене оборудования.

Насосы – энергоэффективные. Имеют повышенный срок эксплуатации, что позволит уменьшит количество ремонтов. Еще одно преимущество – крепления совпадают с соединительными узлами старого оборудования, а значит реконструкция фундамента не нужна.

"Несмотря на непростые времена на мировом рынке ГМК, пандемию коронавируса предприятия компании "Метинвест" продолжают стабильно работать и инвестировать в экологические проекты, модернизацию производства, обновление парка техники и улучшение условий труда. Реализация инвестиционной программы ИнГОКа позволит предприятию работать еще результативнее, повысит эффективность и безопасность ведения горных работ", - подчеркнул генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

МинПром

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