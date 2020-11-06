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Будущее экологии и металлургов в руках Верховной Рады - Шпенов

06.11.20 11:58
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Будущее украинской экологии и металлургов – в руках парламента. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Нардеп отметил, что сегодня Украина одновременно находится в трех серьезных кризисах: экономическом, карантинном и конституционном. "Именно эти кризисы формируют сегодня информационную повестку дня. Однако, есть вещи, которые хотя и не попадают в фокус главных новостей, все же являются важными для будущего Украины. Например, законопроекты № 3543-1, № 3632 и № 3631, которые всеми забытые лежат в парламенте, в то время, как депутаты пытаются спасти страну от конституционного кризиса и принять бюджет на 2021 год. Я считаю, что эти законопроекты слишком важны, чтобы отложить их в сторону хотя бы на время", - сказал он.

Д.Шпенов рассказал, что первый законопроект № 3543-1 открывает для промышленных предприятий возможность использовать до 70% начисленного экологического налога для финансирования проектов экомодернизации.

"Почему это важно? Потому что наши международные партнеры, например, ЕС, ввели новые требования к вредным выбросам, несоблюдение которых грозит потерей важного для нас европейского рынка металлопродукции. Кроме того, сама экомодернизация – очень дорогостоящий процесс. Предприятия не смогут самостоятельно ее профинансировать без убытков для себя", - отметил он.

Второй законопроект, № 3632, обязывает направлять 45% средств, собранных от эконалога, в специальный фонд госбюджета, что даст возможность тратить деньги исключительно на природоохранные мероприятия.

Третий законопроект, № 3631, создает систему контроля и мониторинга мероприятий, предусмотренных в двух предыдущих документах.

"Важный момент: принимать указанные законопроекты нужно только пакетом, по одиночке они не будут так эффективны. Будущее нашей экологии и металлургов – в руках парламента. Это нужно и важно для страны и намного легче, чем разрешить конституционный кризис. Поэтому, ждем и надеемся, что ВРУ до конца 2020 года проголосует "ЗА" законопроекты № 3543-1, № 3632 и № 3631", - акцентировал Д.Шпенов.

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