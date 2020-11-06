Укроборонпром будет закупать топливо по новым схемам "Укроборонпром" заключил первое рамочное соглашение на Prozorro общей стоимостью около 2,5 млн грн с поставщиками бензина и дизтоплива.



Как передает Укринформ со ссылкой на сообщение "Укроборонпрома", отныне концерн сможет покупать топливо для своих потребностей в рекордные сроки и без объявления отдельных тендеров.



Концерн заключил рамочное соглашение с 5 АЗС, которые будут конкурировать между собой за право продать свое горючее во время упрощенного отбора: кто предложит самую низкую цену - тот и получит контракт.



В общем "Укроборонпром" нуждается в 75 тыс. литрах бензина и 14 500 литрах дизтоплива до конца 2021 года. Поскольку стоимость топлива на рынке все время меняется, выгодно закупить его на квартал или даже на год вперед практически невозможно. Рамочное соглашение позволило концерну зафиксировать предельную цену бензина и дизтоплива за 1 литр, а также сократить время на его доставку до нескольких дней.



"Несмотря на то что Закон Украины "О публичных закупках" отводит 45 календарных дней на подписание рамочного соглашения с победителями соответствующего тендера, "Укроборонпром" справился за 4 часа. С началом карантина мы почти полностью отказались от бумажных договоров - и перешли на электронные. Таким образом, даже подписание соглашения сразу с 5 сторонами у нас заняло всего 4 часа. Сам формат рамочных соглашений позволяет нам удовлетворить потребность концерна в топливе в максимально короткие сроки и на максимально прозрачных условиях. Все через систему Prozorro", - резюмировала директор по закупкам ГК "Укроборонпром" Надежда Бигун.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



