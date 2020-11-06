Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Торговая война с США пошла на пользу юаню

06.11.20 12:08 , Интерфакс
печать
размер текста:

Китайский юань подорожал на 8% с конца мая, отыграв более половины падения, зафиксированного на фоне торговой войны с США.

Среди факторов, поддерживающих юань, - более высокие по сравнению с Соединенными Штатами процентные ставки, а также довольно быстрое восстановление экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Перспектива победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена также оказывает поддержку юаню, поскольку считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой, пишет агентство Bloomberg.

В пятницу курс доллара поднялся до 6,6293 юаня по сравнению с 6,6064 юаня накануне. Однако с начала текущей недели доллар подешевел на 0,9% в паре с китайской нацвалютой.

Курс доллара, поднимавшийся почти до 7,2 юаня из-за торговой войны, которую начал американский президент Дональд Трамп, в настоящее время близок к отметке в 6,6 юаня/долл., до которой он не опускался уже более двух лет.

"Сейчас хорошее время для покупки юаня, - отмечает аналитик Scotiabank в Сингапуре Гао Ци. - Если Байден выиграет выборы в США, укрепление юаня продолжится. Мы ожидаем, что к концу текущего года курс доллара опустится до 6,4 юаня или даже до 6,25 юаня. Таким образом, юань может отыграть все потери, понесенные с начала торговой войны с США".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:12
Продажи растут - Toyota вдвое повысила прогноз по годовой прибыли
13:05
Метинвест направил 55 млн грн на модернизацию РОФ-1 Ингулецкого ГОКа
12:45
Укроборонпром будет закупать топливо по новым схемам
12:29
Спрос на сталь восстановился быстрее ожиданий
11:58
Будущее экологии и металлургов в руках Верховной Рады - Шпенов
11:51
Потенциал Украины в международной торговле превышает 400 млрд долл. – Шмыгаль
11:37
Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует 32 локомотива
11:15
Bentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилей
11:08
Игнорирование проблем экологии обойдется слишком дорого для украинцев - Магера
10:54
Лукашенко хочет построить еще одну АЭС
10:34
Заробитчане присылают в Украину в 5 раз больше денег, чем инвесторы
10:15
Крупные компании призывают отказаться от энергетического угля
09:49
Средства эконалога в Украине идут на затыкание бюджетных дыр - Магомедов
09:40
На российском рынке ж/д колес ожидается стагнация
09:03
Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки и просроченные продукты
08:52
В конце октября китайские металлурги снизили выплавку стали
08:51
Турция сократила экспорт арматуры
05.11.20
18:02
Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов
17:54
Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей
17:27
До конца года девальвации гривны не будет – Минфин
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!