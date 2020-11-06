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Потенциал Украины в международной торговле превышает 400 млрд долл. – Шмыгаль

06.11.20 11:51 , Экономическая правда
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При существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 млрд долл. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации результатов аудита государства.

"Минус 407 млрд долл собственного потенциала в международной торговле и транзите, даже при существующей торговой структуре, уже заключенных торгово-экономических соглашениях мы теряем такие колоссальные средства", - сказал Д.Шмыгаль.

Он подчеркнул, что за счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки, и сегодня задача для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на следующий год обеспечить 1 млрд долл. новых экспортных контрактов для украинских производителей.

По словам Д.Шмыгаля, в Украине во всех секторах высокотехнологичного производства есть потенциал, который можно раскрывать: и космическое производство, и машиностроение и другие отрасли.

С момента обретения независимости, нереализованный инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долларов, заявил глава Кабмина.

"Инвестиционный потенциал Украины - это 63 млрд долл. Наш регион является весьма привлекательным для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов инвестиций", - сказал Д.Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в пять раз ниже частных переводов отечественных трудовых мигрантов.

МинПром



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