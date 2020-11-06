Потенциал Украины в международной торговле превышает 400 млрд долл. – Шмыгаль

При существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 млрд долл. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации результатов аудита государства.
"Минус 407 млрд долл собственного потенциала в международной торговле и транзите, даже при существующей торговой структуре, уже заключенных торгово-экономических соглашениях мы теряем такие колоссальные средства", - сказал Д.Шмыгаль.
Он подчеркнул, что за счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки, и сегодня задача для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на следующий год обеспечить 1 млрд долл. новых экспортных контрактов для украинских производителей.
По словам Д.Шмыгаля, в Украине во всех секторах высокотехнологичного производства есть потенциал, который можно раскрывать: и космическое производство, и машиностроение и другие отрасли.
С момента обретения независимости, нереализованный инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долларов, заявил глава Кабмина.
"Инвестиционный потенциал Украины - это 63 млрд долл. Наш регион является весьма привлекательным для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов инвестиций", - сказал Д.Шмыгаль.