Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует 32 локомотива Производственным планом Запорожского электровозоремонтного завода (ЗЭРЗ) по капитальным ремонтам тягового подвижного состава до конца 2020 года планируется ремонт 32 локомотивов, относительно которых заключены договоры с АО "Укрзализныця".



Как пишет ЦТС, об этом на торжественном мероприятии по случаю Дня железнодорожника сообщил председатель правления ЧАО "ЗЭРЗ" Олег Головащенко.



Он напомнил также, что в октябре завод выполнил капремонт 7 электровозов, и сообщил, что это рекордное за последние три года количество ремонтов в течение одного месяца.



Кроме того, за 10 месяцев 2020 года на предприятии было отремонтировано 140 тяговых двигателей, 138 колесных пар и 316 вспомогательных машин и узлов.



По словам О.Головащенко, проектом плана выполнения капремонтов на 2021 год на ЗЭРЗ предусмотрен ремонт 80 электровозов УЗ. Также планируется ремонт 441 тягового двигателя, 292 колесных пар, 562 вспомогательных машин и узлов.



Напомним, что еще одним заводом в структуре "Укрзализныци", который выполняет ремонты электровозов, является Львовский локомотиворемонтный завод. В начале октября глава АО УЗ Владимир Жмак проинформировал, что у этого завода до конца года есть заказ на капремонт 6 электровозов. Позже появилась информация, что в 2021 году ЛЛРЗ получит заказ на ремонт 35 электровозов.



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