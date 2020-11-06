Игнорирование проблем экологии обойдется слишком дорого для украинцев - Магера

Украина фактически просто проедает средства, которые должны тратить на охрану окружающей среды. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.
Он обратил внимание на то, что сегодня в законодательстве нет нормы об обязательности целевого использования поступлений от эконалога.
"Около 45% средств, полученных от эконалога, поступает в госбюджет, остальные 55% - в местные бюджеты. Может показаться, что здесь выдержан баланс и даже есть некий приоритет в сторону децентрализации. Но, если проанализировать отчеты о расходовании средств, становится ясно, что на цели улучшения экологии в конечном счете поступает лишь малая часть собранных денег. Большая часть тратиться на финансирование "социалки", - отмечает политик.
С.Магера выразил уверенность, что игнорирование экологии в конце концов приведет к тому, что нам и нашим детям придется дышать грязным воздухом и пить некачественную воду. По мнению политика, исправить ситуацию может принятие парламентом законопроектов № 3543-1, № 3632 и № 3631.
"Они дадут промпредприятиям возможность использовать 70% эконалога на экомодернизацию (выбросов будет в разы меньше), аккумулировать собранные средств в спецфонд (никакого больше нецелевого использования) и контролировать эффективность использования бюджетных денег. Принять эти законопроекты крайне необходимо, чтобы уже сегодня создать фундамент чистого и безопасного будущего для наших потомков", - резюмировал С.Магера.