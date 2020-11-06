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Заробитчане присылают в Украину в 5 раз больше денег, чем инвесторы

06.11.20 10:34 , РБК Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла десятки миллиардов долларов в 2019 году. Он отметил, что инвестиции тогда были в 5 раз ниже по сравнению с частными переводами.

Об этом Д.Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

"Мимо украины прошли за эти годы десятки миллиардов долларов несмотря на то, что регион очень привлекательный. В прошлом году инвестиции в нашу страну были в 5 раз ниже, чем частные переводы из-за границы граждан", - сказал Д.Шмыгаль.

Напомним, 22 сентября в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он должен стать основным источником информации о возможностях в Украине.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулированию инвестиций - закон "об инвестиционных нянь" (англ. Investment nanny).

Также сообщалось, что экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

МинПром

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