Заробитчане присылают в Украину в 5 раз больше денег, чем инвесторы Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла десятки миллиардов долларов в 2019 году. Он отметил, что инвестиции тогда были в 5 раз ниже по сравнению с частными переводами.



Об этом Д.Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.



"Мимо украины прошли за эти годы десятки миллиардов долларов несмотря на то, что регион очень привлекательный. В прошлом году инвестиции в нашу страну были в 5 раз ниже, чем частные переводы из-за границы граждан", - сказал Д.Шмыгаль.



Напомним, 22 сентября в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он должен стать основным источником информации о возможностях в Украине.



Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулированию инвестиций - закон "об инвестиционных нянь" (англ. Investment nanny).



Также сообщалось, что экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.



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