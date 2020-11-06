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Крупные компании призывают отказаться от энергетического угля

06.11.20 10:15 , Экономическая правда
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Группа крупнейших страховых компаний и пенсионных фондов с оборотом 5 трлн долл. призывает компании к отказу от энергетического угля. Об этом пишет Reuters.

В частности, компании призывают не финансировать, не страховать, не строить, не разрабатывать или не планировать новые угольные электростанции.

Альянс владельцев активов Net-Zero, в состав которого входит немецкий страховщик Allianz, недавно принял обязательства установить более жесткие ограничения на выбросы углерода для компаний из своего портфеля.

Для выполнения условий Парижского соглашения об изменении климата, которое направлено на ограничение глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных норм к 2050 году, развитые страны должны постепенно отказаться от большей части энергетического угля к 2030 году, а к 2040 году - полностью отказаться от него.

В отчете альянс указал, что все компании, принадлежащие группе, должны разработать свои собственные планы по отказу от энергетического угля.

"Если не удастся добиться в долгосрочной перспективе сокращения углеродного следа, членам группы потребуется разделение и, в конечном итоге, продажа", - сказал Гюнтер Таллингер, член правления по управлению инвестициями, окружающей среде, социальным вопросам и управлению Allianz.

Кроме вышеперечисленных мер, также следует немедленно отменить все новые проекты по добыче энергетического угля, которые находятся на этапе подготовки к строительству, включая угольные шахты и соответствующую инфраструктуру.

МинПром

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