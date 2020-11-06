Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Средства эконалога в Украине идут на затыкание бюджетных дыр - Магомедов

06.11.20 09:49
печать
размер текста:

Средства экологического налога, которые платят в бюджеты всех уровней промышленные предприятия, тратятся неправильно. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Согласно действующему законодательству, 45% общей суммы собранного эконалога зачисляется в госбюджет, а 55% - в местные. Но нормы о том, что эти деньги должны использоваться строго по назначению нет. Поэтому экоденьгами направо и налево затыкают бюджетные дыры", - сказал он.

В качестве подтверждения своих слов нардеп обратил внимание на то, что размер экологического налога в нашей стране в 6 раз выше, чем в Европейском Союзе. Но по уровню загрязнения Украина занимает непочетное 109 место из 180 государств.

"Если так будет продолжаться дальше, уже через 10-20 лет мы получим проблемы, которые невозможно будет решить. Во-первых, уровень экологического загрязнения в Украине может преодолеть так называемую точку невозврата, то есть вред природе будет непоправимым. И никакие деньги здесь уже не помогут. Во-вторых, наши металлурги могут окончательно потерять важные для себя рынки развитых стран мира, в частности, рынок ЕС. Новая политика декарбонизации, к реализации которой приступил Евросоюз, устанавливает очень жесткие требования к уровню вредных выбросов промпредприятий. Кто не вписывается, не выполняет нормы - просто не работает на европейском рынке", - отметил М.Магомедов.

По мнению нардепа, в корне изменить ситуацию может принятие законопроектов № 3543-1, № 3632 и № 3631.

"Для получения максимально полезного эффекта нужно принимать все три. По сути, они взаимно дополняют друг друга. Так, № 3543-1 дает возможность предприятиям использовать до 70% начисленного экологического налога для финансирования проектов по экомодернизации, № 3632 вводит норму об обязательном перенаправлении 45% средств от эконалога в специальный фонд госбюджета, № 3631 – создает систему контроля по использованию предприятиями денег на экомодерназацию. Будущее в наших руках, главное проявить политическую волю и запустить масштабную промышленную экомодернизацию", - уверен М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:40
На российском рынке ж/д колес ожидается стагнация
09:03
Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки и просроченные продукты
08:52
В конце октября китайские металлурги снизили выплавку стали
08:51
Турция сократила экспорт арматуры
05.11.20
18:02
Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов
17:54
Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей
17:27
До конца года девальвации гривны не будет – Минфин
17:10
Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы
16:48
Мининфраструктуры заставит стивидоров взвешивать фуры в портах
16:30
Финская Outokumpu сократит тысячу рабочих
16:11
Счетная палата считает слишком оптимистичным заложенный в госбюджете рост ВВП
15:44
Днепровский меткомбинат нарастил выпуск проката
15:22
Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ – Шмыгаль
15:05
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
14:50
Средневзвешенная цена на дизтопливо в Украине выше аналогичной в Европе
14:36
Еврокомиссия ожидает более глубокого спада экономики
14:33
Нафтогаз готов начать бурение на Юзовской площади – Коболев
14:14
АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна
13:59
Парламент утвердил госбюджет на 2021 год в первом чтении
13:41
Украинцы стали меньше ходить пешком из-за вируса
04.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!