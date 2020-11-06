Средства эконалога в Украине идут на затыкание бюджетных дыр - Магомедов Средства экологического налога, которые платят в бюджеты всех уровней промышленные предприятия, тратятся неправильно. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Согласно действующему законодательству, 45% общей суммы собранного эконалога зачисляется в госбюджет, а 55% - в местные. Но нормы о том, что эти деньги должны использоваться строго по назначению нет. Поэтому экоденьгами направо и налево затыкают бюджетные дыры", - сказал он.



В качестве подтверждения своих слов нардеп обратил внимание на то, что размер экологического налога в нашей стране в 6 раз выше, чем в Европейском Союзе. Но по уровню загрязнения Украина занимает непочетное 109 место из 180 государств.



"Если так будет продолжаться дальше, уже через 10-20 лет мы получим проблемы, которые невозможно будет решить. Во-первых, уровень экологического загрязнения в Украине может преодолеть так называемую точку невозврата, то есть вред природе будет непоправимым. И никакие деньги здесь уже не помогут. Во-вторых, наши металлурги могут окончательно потерять важные для себя рынки развитых стран мира, в частности, рынок ЕС. Новая политика декарбонизации, к реализации которой приступил Евросоюз, устанавливает очень жесткие требования к уровню вредных выбросов промпредприятий. Кто не вписывается, не выполняет нормы - просто не работает на европейском рынке", - отметил М.Магомедов.



По мнению нардепа, в корне изменить ситуацию может принятие законопроектов № 3543-1, № 3632 и № 3631.



"Для получения максимально полезного эффекта нужно принимать все три. По сути, они взаимно дополняют друг друга. Так, № 3543-1 дает возможность предприятиям использовать до 70% начисленного экологического налога для финансирования проектов по экомодернизации, № 3632 вводит норму об обязательном перенаправлении 45% средств от эконалога в специальный фонд госбюджета, № 3631 – создает систему контроля по использованию предприятиями денег на экомодерназацию. Будущее в наших руках, главное проявить политическую волю и запустить масштабную промышленную экомодернизацию", - уверен М.Магомедов.



МинПром



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