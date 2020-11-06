На российском рынке ж/д колес ожидается стагнация Объединенная металлургическая компания ждет стагнации на российском рынке железнодорожных колес, которая продлится три-четыре года. Об этом пишет газета "Коммерсант".



"Рынок (колес) всегда работает так: есть короткие периоды всплеска спроса и потом более длинные периоды снижения,— рассказывает председатель правления ОМК Наталья Еремина.— Как только грузоперевозки растут на 3%, спрос на колеса растет процентов на 30–40. Грузоперевозки падают на 5%, а спрос на колеса — в два раза".



В 2018–2019 годах наблюдался ажиотажный спрос, говорит госпожа Еремина, "значит, следующие три, может, четыре года будут периодом низкого спроса". Топ-менеджер отмечает, что в 2019 году компания выпустила рекордные 950 тыс. колес, но в этом году выпуск будет "существенно меньше в силу спроса и обстоятельств на рынке грузоперевозок, а 2021 год будет еще ниже, чем 2020-й, потому что этот год мы начинали с высокого спроса".



Сейчас компания работает с большим профицитом, говорит топ-менеджер, а "по тем темпам развития экономики, которые прогнозируют Минэкономики и правительство, мы точно производителями России и Казахстана обеспечим спрос в течение ближайших трех лет".



В России два производителя цельнокатаных колес: Выксунский металлургический завод ОМК и Нижнетагильский меткомбинат Evraz.



МинПром



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