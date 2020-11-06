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В конце октября китайские металлурги снизили выплавку стали

06.11.20 08:52 , МеталлСервис
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В течение последней декады прошлого месяца (21-31 октября 2020 года) средние и крупные металлургические предприятия Китая, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,16 млн. тонн стали за сутки. Снижение объёмов относительно предыдущей декады составило 16700 тонн в день или 0,8%, сообщает Mysteel.

Согласно предыдущим данным China Iron and Steel Association, в середине октября выплавка стали на предприятиях ассоциации составляла в среднем 2,1733 млн. тонн за сутки, рост объёмов по сравнению с первой декадой месяца - 0,14%.

По состоянию на 30 октября запасы готового проката на складах заводов CISA составляли 12,1478 млн. тонн. Снижение объёмов по сравнению с 20 октября - 1,5419 млн. тонн или 11,26%, сообщает SteelOrbis.

МинПром

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