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В конце октября китайские металлурги снизили выплавку стали
06.11.20 08:52 , МеталлСервис
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В течение последней декады прошлого месяца (21-31 октября 2020 года) средние и крупные металлургические предприятия Китая, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,16 млн. тонн стали за сутки. Снижение объёмов относительно предыдущей декады составило 16700 тонн в день или 0,8%, сообщает Mysteel.
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