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Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов

05.11.20 18:02 , Металлургпром
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Частное акционерное общество "АК "Богдан Моторс" Олега Гладковского и Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" заключили меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение усилий компаний по производству пассажирских и грузовых транспортных средств.

Среди стратегических целей этого проекта - активизация развития экономики региона, загрузки производственных мощностей предприятий и создание новых рабочих мест.

В "Богдан Моторс" в рамках этого проекта намерены наладить поставки "Южмашу" высококачественных комплектующих, узлов, компонентов и деталей, а также обеспечить участие производственном процессе профильных специалистов.

В свою очередь "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" готово предоставить ресурсы в виде производственных мощностей, оборудования и подготовленную инфраструктуру.

Известно, что в Днепре в последние годы реализуются амбициозные инфраструктурные проекты по возрождению муниципального транспорта. Благодаря усилиям местных властей и децентрализации город значительно нарастил количество маршрутов общественного транспорта и закупил сотни единиц техники. Поэтому выход на предложение нового поставщика поможет не только выбрать наиболее выгодное предложение, но и создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в городской бюджет.

МинПром

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