Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США.



"Остановите подсчеты", - написал он в Твиттере.



Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Д.Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.



На данный момент ситуация складывается не в пользу Д.Трампа, он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден. В итоге при сохранении нынешних тенденций Байден заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков. Д.Трамп скорее всего не признает поражение, и исход выборов президента США будут решать уже в судах.



Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленного готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.



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