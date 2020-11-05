Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей

05.11.20 17:54 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США.

"Остановите подсчеты", - написал он в Твиттере.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Д.Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

На данный момент ситуация складывается не в пользу Д.Трампа, он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден. В итоге при сохранении нынешних тенденций Байден заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков. Д.Трамп скорее всего не признает поражение, и исход выборов президента США будут решать уже в судах.

Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленного готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов
17:27
До конца года девальвации гривны не будет – Минфин
17:10
Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы
16:48
Мининфраструктуры заставит стивидоров взвешивать фуры в портах
16:30
Финская Outokumpu сократит тысячу рабочих
16:11
Счетная палата считает слишком оптимистичным заложенный в госбюджете рост ВВП
15:44
Днепровский меткомбинат нарастил выпуск проката
15:22
Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ – Шмыгаль
15:05
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
14:50
Средневзвешенная цена на дизтопливо в Украине выше аналогичной в Европе
14:36
Еврокомиссия ожидает более глубокого спада экономики
14:33
Нафтогаз готов начать бурение на Юзовской площади – Коболев
14:14
АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна
13:59
Парламент утвердил госбюджет на 2021 год в первом чтении
13:41
Украинцы стали меньше ходить пешком из-за вируса
13:23
Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 9 месяцев в 5,5%
13:05
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
12:45
Лукашенко хочет купить у Путина нефтяные месторождения
12:32
СевГОК продолжает проект по замене электрофильтров на обжиговых машинах
12:27
В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы
04.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!