До конца года девальвации гривны не будет – Минфин

В Министерстве финансов не усматривают рисков существенной девальвации гривни до конца года. Как передает Укринформ, об этом в интервью для портала "Минфин" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.
"Для Минфина курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов относительно этого. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии covid-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - сказал С.Марченко.
Он отметил, что курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов, как фундаментальных, так и ситуативных. При этом, в соответствии с положениями действующего законодательства, ответственным за валютно-курсовую политику является Нацбанк, который не противодействует фундаментальным рыночным факторам, а лишь сглаживает чрезмерные курсовые колебания и обеспечивает поддержание ценовой стабильности.
В октябре гривня снизилась к доллару и евро примерно на одинаковую величину. Официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос за месяц с 28,2989 грн до 28,4383 грн. Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,1309 грн до 33,2984 грн.
Вместе с тем среднегодовой курс доллара на 2021 год, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за долл.