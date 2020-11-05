Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

До конца года девальвации гривны не будет – Минфин

05.11.20 17:27 , Укринформ
печать
размер текста:

В Министерстве финансов не усматривают рисков существенной девальвации гривни до конца года. Как передает Укринформ, об этом в интервью для портала "Минфин" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Для Минфина курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов относительно этого. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии covid-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - сказал С.Марченко.

Он отметил, что курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов, как фундаментальных, так и ситуативных. При этом, в соответствии с положениями действующего законодательства, ответственным за валютно-курсовую политику является Нацбанк, который не противодействует фундаментальным рыночным факторам, а лишь сглаживает чрезмерные курсовые колебания и обеспечивает поддержание ценовой стабильности.

В октябре гривня снизилась к доллару и евро примерно на одинаковую величину. Официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос за месяц с 28,2989 грн до 28,4383 грн. Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,1309 грн до 33,2984 грн.

Вместе с тем среднегодовой курс доллара на 2021 год, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Вместо ракет Южмаш займется выпуском троллейбусов
17:54
Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей
17:10
Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы
16:48
Мининфраструктуры заставит стивидоров взвешивать фуры в портах
16:30
Финская Outokumpu сократит тысячу рабочих
16:11
Счетная палата считает слишком оптимистичным заложенный в госбюджете рост ВВП
15:44
Днепровский меткомбинат нарастил выпуск проката
15:22
Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ – Шмыгаль
15:05
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
14:50
Средневзвешенная цена на дизтопливо в Украине выше аналогичной в Европе
14:36
Еврокомиссия ожидает более глубокого спада экономики
14:33
Нафтогаз готов начать бурение на Юзовской площади – Коболев
14:14
АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна
13:59
Парламент утвердил госбюджет на 2021 год в первом чтении
13:41
Украинцы стали меньше ходить пешком из-за вируса
13:23
Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 9 месяцев в 5,5%
13:05
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
12:45
Лукашенко хочет купить у Путина нефтяные месторождения
12:32
СевГОК продолжает проект по замене электрофильтров на обжиговых машинах
12:27
В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы
04.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!