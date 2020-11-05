Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы

05.11.20 17:10 , Интерфакс
печать
размер текста:

Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для покупателей из Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Сорт Arab Heavy для клиентов из стран северо-западной Европы - на 1 долл. за баррель. В результате он будет стоить на 1,3 долл. за баррель меньше марки Brent. Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и СЗЕ увеличатся на 0,4-0,6 долл. за баррель.

Для клиентов из США цены всех сортов саудовской нефти в декабре снизится 0,2 долл. за баррель.

Цены на "легкую" нефть для покупателей из Азии будут ниже на 0,1-0,2 долл. за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на 0,1 долл. за баррель, а стоимость Arab Heavy не изменится.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:27
До конца года девальвации гривны не будет – Минфин
16:48
Мининфраструктуры заставит стивидоров взвешивать фуры в портах
16:30
Финская Outokumpu сократит тысячу рабочих
16:11
Счетная палата считает слишком оптимистичным заложенный в госбюджете рост ВВП
15:44
Днепровский меткомбинат нарастил выпуск проката
15:22
Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ – Шмыгаль
15:05
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
14:50
Средневзвешенная цена на дизтопливо в Украине выше аналогичной в Европе
14:36
Еврокомиссия ожидает более глубокого спада экономики
14:33
Нафтогаз готов начать бурение на Юзовской площади – Коболев
14:14
АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна
13:59
Парламент утвердил госбюджет на 2021 год в первом чтении
13:41
Украинцы стали меньше ходить пешком из-за вируса
13:23
Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 9 месяцев в 5,5%
13:05
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
12:45
Лукашенко хочет купить у Путина нефтяные месторождения
12:32
СевГОК продолжает проект по замене электрофильтров на обжиговых машинах
12:27
В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы
12:07
Tata Steel заявила о 100% загрузке мощностей в Индии
11:53
Норникель хочет выплатить свыше 1 млрд долл. дивидендов
04.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!