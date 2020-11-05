Днепровский меткомбинат нарастил выпуск проката Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), по итогам января-октября текущего года увеличил выпуск общего проката, согласно оперативным данным, на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,16 млн тонн.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за 10 месяцев ДМК нарастил выплавку стали на 11,7% - до 2,18 млн тонн, чугуна - на 14,2%, до 2 млн тонн, агломерата – на 38,75, до 3,47 млн тонн.



Согласно информации ДМК со ссылкой на планово-экономическое управление в четверг, в октябре комбинат выпустил 230,854 тыс. тонн товарной металлопродукции, что на 1,8% больше оперативного задания. При этом при плане 360,220 тыс. тонн агломерата в октябре произведено 356,350 тонн, что на 1,1% меньше плана. Доменный цех отработал в пределах оперативного задания, выплавив 209,589 тыс. тонн чугуна. В конвертерном цехе выплавлено 230,803 тыс. тонны стали, что на 0,7% больше плана.



Производство товарной стали составило 168,760 тыс. тонн. В октябре общий выпуск проката составил 66,768 тыс. тонн.



ДМК в течение прошлого месяца отгрузил заказчикам 227,860 тыс. тонн товарной металлопродукции, что на 2,3% превышает план отгрузки. Как сообщалось, ДМК по итогам 2019 года сократил выпуск проката на 7,3% по сравнению с предыдущим годом - до 2,235 млн тонн, стали - на 8%, до 2,221 млн тонн, чугуна - на 19,8%, до 1,976 млн тонн.



ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.



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