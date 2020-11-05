Счетная палата считает слишком оптимистичным заложенный в госбюджете рост ВВП Счетная палата считает, что рост экономики в размере 4,6%, которое закладывается в проект государственного бюджета на 2021 год, является достаточно оптимистичным.



Как сообщает Укринформ, об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год.



"Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6%, это достаточно оптимистично. Учитывая сложившуюся ситуацию, есть риски, что такого не будет достигнуто", - сказал Пацкан.



Свое мнение он аргументировал, в частности, карантинными ограничениями, которые продлятся до конца 2020 года, и рецессией в промышленности.



"Статистика показывает увеличение количества больных коронавирусом. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, также уменьшилось кредитования экономики, существенно сократились капитальные поступления. Все это приведет к непоступлению доходов бюджета в запланированных объемах", - предостерег руководитель Счетной палаты.



Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября рассматривает проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



