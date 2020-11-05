Средневзвешенная цена на дизтопливо в Украине выше аналогичной в Европе По данным Государственной таможенной службы Украины, средневзвешенная таможенная цена на дизельное топливо в Украине превышала в октябре европейские котировки на 44 долл. на тонне, подсчитали эксперты управления исследований нефтегазопродуктов ГП "Держзовнишинформ".



Самое "дешевое" дизельное топливо в октябре импортировалось из Турции в среднем по 354 долл. США за тонну (-31 долл. к цене сентября). Литовская солярка закупалась по 366 долл. за тонну (-20 долл. к цене сентября). Российское дизельное топливо поступало в Украину по 368 долл. за тонну (-17 долл.); туркменское - по 385 долл. за тонну (+3 долл.); итальянское - по 386 долл. (без изменений); индийское - по 386 долл. (-20 долл.); израильское - по 401 долл. (+2 долл.).



Самое дорогое дизтопливо импортировалось из Греции - по 407 долл. США за тонну или на 7 долл. дороже, чем в сентябре.



При сравнении среднерасчетной таможенной цены в октябре по стране - партнеру на дизельное топливо с среднерасчетной ценой на европейском рынке, эксперты рассчитали разницу: греческое ДТ на +74 долл. США / т; израильское ДТ на +68 долл. США / т; индийское ДТ на +53 долл. США / т;

итальянское ДТ на +53 долл. США / т; туркменское ДТ на + 52 долл. США / т; белорусское ДТ на +51 долл. США / т; российское ДТ на + 35 долл. США / т; литовское ДТ на + 33 долл. США / т; турецкое ДТ на + 21 долл. США / т.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



