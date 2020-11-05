Еврокомиссия ожидает более глубокого спада экономики Из-за пандемии коронавируса в 2020 года падение мировой экономики составит 3,8%. Такой прогноз сделала Еврокомиссия в четверг, 5 ноября, пишет "Корреспондент".



При этом в весеннем прогнозе развития мировой экономики ЕК ожидала спада в 2,9% в 2020 году.



Кроме того, последующее восстановление экономики в 2021 году ухудшится до 4,7%, хотя в предыдущем прогнозе было указано 5%.



В то же время прогноз спада ВВП США в 2020 году улучшен до 4,6% (весной ожидался 6,5%), но ожидания восстановления в 2021 году снижены до 3,7% (весной было 4,9%).



Наконец, в Китае ЕК значительно улучшила ожидания роста в 2020 году, несмотря на пандемию, в 2,1% (в весеннем прогнозе - 1%), в 2021 году - 7,3% (в весеннем прогнозе - 7,8%).



МинПром



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