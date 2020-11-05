Нафтогаз готов начать бурение на Юзовской площади – Коболев НАК "Нафтогаз" готов начать бурение на Юзовской площади через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку, сообщил глава группы Андрей Коболев.



"Мы готовы начать бурение самостоятельно. Более того, если этот объект окажется у нас, после того, как будут подписаны последние документы, мы примерно через шесть месяцев готовы начать бурение", - цитирует Коболева Интерфакс-Украина.



В то же время он не стал комментировать возможные условия сотрудничества, поскольку только в конце октября уполномоченное ведомство запросило у правительства разрешение передать "Нафтогазу" на ознакомление материалы по площади.



А.Коболев отметил, что Юзовская площадь интересна компании, с точки зрения, тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, которые работали в Shell и занимались этим проектом.



"Сможем ли мы эту концепцию доказать - это вопрос. У нас есть рабочая гипотеза, которую нужно проверить. Сработает она или нет, наши геологи скоро об этом скажут. Мы к разработке плотных песчаников готовились. Поэтому такую гипотезу тестировать мы готовы. Если этот тест будет успешный, я думаю, мы сможем как сами, так и, если увидим какое-то очень интересное коммерческое предложение со стороны, подумать о партнерстве", - резюмировал глава "Нафтогаза".



Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.



ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".



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