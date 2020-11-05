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АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна

05.11.20 14:14 , uaprom.info
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Производство стали на металлургическом заводе "АрселорМиттал Кривой Рог" за 9 месяцев 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) с 4,1 млн тонн до 3,5 млн тонн или на 15%.

Выпуск чугуна и готовой металлопродукции также упал до 3,6 и 3,2 млн тонн соответственно.

"В третьем квартале этого непростого года производство стали составило 1 060 тыс. тонн, что на 94 тыс. тонн меньше, чем во втором квартале, в связи с ремонтом доменной печи № 9. Надежность эксплуатации, энергоэффективность, своевременное техобслуживание и оптимизация процессов оставались приоритетными направлениями работы предприятия, чтобы быть экономически эффективным и конкурентоспособным. Несмотря на бушующую пандемию COVID-19 и неопределённость на мировых рынках, нам, в частности, удалось достичь рекордного показателя отгрузки железорудного концентрата потребителям на уровне 1 065 тыс. тонн", - прокомментировал результаты Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

МинПром

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