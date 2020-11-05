АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна Производство стали на металлургическом заводе "АрселорМиттал Кривой Рог" за 9 месяцев 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) с 4,1 млн тонн до 3,5 млн тонн или на 15%.



Выпуск чугуна и готовой металлопродукции также упал до 3,6 и 3,2 млн тонн соответственно.



"В третьем квартале этого непростого года производство стали составило 1 060 тыс. тонн, что на 94 тыс. тонн меньше, чем во втором квартале, в связи с ремонтом доменной печи № 9. Надежность эксплуатации, энергоэффективность, своевременное техобслуживание и оптимизация процессов оставались приоритетными направлениями работы предприятия, чтобы быть экономически эффективным и конкурентоспособным. Несмотря на бушующую пандемию COVID-19 и неопределённость на мировых рынках, нам, в частности, удалось достичь рекордного показателя отгрузки железорудного концентрата потребителям на уровне 1 065 тыс. тонн", - прокомментировал результаты Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



