Парламент утвердил госбюджет на 2021 год в первом чтении Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", таким образом законопроект о госбюджете принят в первом чтении.



Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4000-п проголосовали 275 народных депутатов.



Постановлением одобрены Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.



Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.



Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1%, до 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.



При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/долл.



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