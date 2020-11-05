СевГОК продолжает проект по замене электрофильтров на обжиговых машинах В цехе производства окатышей №2 СевГОКа на обжиговой машине ЛУРГИ 552 А продолжается реализация масштабного проекта по замене электрофильтров, сообщает Первый Криворожский.



Три современных газоочистных сооружения уже работают на участках подогрева и аспирации. На реализацию проекта в 2020 году компания Метинвест направила свыше 340 миллионов гривен.



Цель проекта – минимизировать выбросы газов при производстве окатышей. Для этого в ЦПО №2 построят шесть современных электрофильтров. Они будут расположены в зонах сушки, подогрева, на участке аспирации.



Один из электрофильтров с дымососом будет выполнять функцию "подменного" в период поочередной замены оборудования, таким образом, при производстве металлургического сырья очистные устройства будут работать на всех источниках выбросов. Кроме того, строительство новых фильтров не повлияет на технологический процесс и будет осуществляться без остановки производства. Генеральным подрядчиком и проектировщиком программы является компания Метинвест Инжиниринг.



"Для работы с большими объемами очищаемых газов выбрали электрофильтры чешской компании ZVVZ-Enven Engineering, крупнейшего производителя газоочистного и вентиляционного оборудования. Агрегаты работают при самых высоких температурах - до 350 °C. Они оснащены производительным и экологически надежным оборудованием. На сегодня уже завершили монтажные и пусконаладочные работы трех комплексов, в результате чего в зоне подогрева и аспирации снизились выбросы газов до 35-40 мг/м3", - отметил руководитель проекта Метинвест Инжиниринг Валерий Кобзев.



Все параметры работы - температуру, объем поступающих газов, давление - контролирует система управления и автоматики, с помощью датчиков передает информацию на дисплей оператора.



В цехе производства окатышей №2 также выполняется техническое переоснащение системы очистки на участке дробления известняка и бентонита, с установкой двух рукавных фильтров. Аналогичный проект готовится к реализации в корпусе отгрузки окатышей в железнодорожные вагоны. Здесь будет построен циклон и рукавный фильтр. Новое оборудование после аспирации снизит выбросы пыли до 20 мг/м3.



"Одним из важных направлений Технологической стратегии Метинвеста является улучшение экологических показателей работы предприятий, постепенное внедрение европейских норм работы. На СевГОКе современные электрофильтры уже работают на обжиговой машине ЛУРГИ 552 В. К августу 2021 года завершим масштабный проект по замене газоочисток на ЛУРГИ 552 А. Наша цель – производство качественной продукции при минимальной нагрузке на окружающую среду. Ежегодно на выполнение мероприятий экологической программы комбинат инвестирует свыше 2 миллиардов гривен", - подчеркнул генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.



Напомним, за 10 месяцев этого года на Северном ГОКе закрепили свыше 20 га пылящих поверхностей хвостохранилища. Для пылегазоподавления в промышленной эксплуатации при массовых взрывах в карьерах используют торфогидроксидный реагент. Системно выполняют на предприятии мероприятия по борьбе с пылью в карьерах и Терновском районе – поливают технологические дороги и забои, центральные улицы, прилегающие к внешним границам санитарно-защитной зоны предприятия. В ноябре началась высадка деревьев на территории площадью 10 га в санитарно-защитной зоне, вблизи Первомайского карьера.



МинПром



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