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В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы

05.11.20 12:27 , МеталлТорг
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Как сообщает Yieh.com, Алессандро Скиамарелли, директор отдела анализа рынка и экономических исследований европейской стальной ассоциации (EUROFER), сделал прогнозы для европейской сталелитейной отрасли на 2020 и 2021 годы.

По словам А.Скиамарелли, видимое потребление стали в ЕС сократится на 14,6% в этом году и вырастет на 13,1% к 2021 году. Он сказал, что импорт стали в ЕС упал за первые девять месяцев этого года, отражая снижение спроса, в то время как в ЕС импорт готовой стали упал на 19% с января по август этого года.

Также директор отдела анализа рынкаполагает, что причиной стала полная приостановка промышленной деятельности во втором квартале и восстановление до 2021 года не ожидается.

В июне этого года, хотя Европейская комиссия пересмотрела и скорректировала защитные меры ЕС в отношении стали, она не смогла должным образом отреагировать на изменения на рынке стали ЕС, вызванные эпидемией Covid-19, которая привела к нестабильному состоянию сталелитейной промышленности ЕС.

МинПром

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