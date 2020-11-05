Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tata Steel заявила о 100% загрузке мощностей в Индии

05.11.20 12:07 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает Business Standard, по словам генерального и управляющего директора Т.В. Нарендрана, компания Tata Steel вернулась к 100%-ой загрузке производственных мощностей в Индии, а ее зарубежные заводы также приближаются к нормальному производству.

Выступая во время программы LeaderSpeak AIMA, госп.Нарендран отметил, что заводы компании в Индии, Сингапуре и Таиланде почти полностью загружены, а ее заводы в Великобритании и Нидерландах вернулись к производственной мощности на 70-80%.

"В следующем году будет наблюдаться высокий спрос на сталь", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продажи стали в Индии могут снизиться на 20%, но быстрое восстановление Китая помогает мировой сталелитейной промышленности.

Нарендран утверждал, что Tata Steel и другие индийские производители стали смогли восстановиться после первоначальной блокировки, экспортируя сталь в Китай, который резко восстановился после апреля.

Однако с восстановлением собственного производства стали в Китае и восстановлением внутреннего спроса на сталь в Индии Tata Steel больше не экспортирует сталь в Китай, добавил он.

Tata Steel отреагировала на ухудшение геополитических отношений между Индией и Китаем, начав процесс выявления альтернативных источников расходных материалов и основного оборудования.

"Мы хотим избежать геополитической уязвимости, даже если нам придется доплачивать на 20-30%", - сказал он, добавив, что даже если завтра отношения между Индией и Китаем улучшатся, у Tata Steel все равно будут альтернативные поставщики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:45
Лукашенко хочет купить у Путина нефтяные месторождения
12:32
СевГОК продолжает проект по замене электрофильтров на обжиговых машинах
12:27
В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы
11:53
Норникель хочет выплатить свыше 1 млрд долл. дивидендов
11:35
Минэнерго прогнозирует повышение выработки электроэнергии на 5%
11:28
Украинскому ГМК нужна экомодернизация для удержания позиций европейском рынке ЕС
11:10
ArcelorMittal в 3 квартале получила прибыль больше ожидаемой
10:59
Мариупольские меткомбинаты отгрузили 450 тыс тонн шлаков для ремонта дорог
10:39
SAIL сообщила о росте продаж металлопроката на 21%
10:27
В Индии построена самая компактная в мире фабрика окомкования
09:59
Норвежский мини-милл переведут на водород
09:46
Для спасения украинской экономики нужен протекционизм - мнение
09:24
В Украине почти 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:58
Криклий пригласил австрийцев принять участие в отборе производителя электровозов
08:20
Тимошенко и еще 49 депутатов просят КСУ отменить назначение членов НКРЭКУ
08:04
Рада приняла законопроект для запуска концессии автодорог
04.11.20
18:04
Газпром подал жалобу на штраф от Польши в 6,5 млрд евро
17:53
Облигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков
17:28
Запорожсталь нарастила производство чугуна
17:06
Eramet ожидает стабильного спроса на никель
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!