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Норникель хочет выплатить свыше 1 млрд долл. дивидендов

05.11.20 11:53 , МеталлТорг
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Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" утвердил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) – 10 декабря 2020 года. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА установлена 16 ноября 2020 года.

Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 623,35 руб. на одну обыкновенную акцию (около 7,74 долл. по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020) и предлагает ВОСА установить 24 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 года, составит 98,64 млрд руб. (около 1,2 млрд долл.).

По акционерному соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере 1 млрд долл.

МинПром

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