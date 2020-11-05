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Минэнерго прогнозирует повышение выработки электроэнергии на 5%

05.11.20 11:35 , Бизнес Цензор
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Министерство энергетики Украины представило прогнозный баланс производства электроэнергии на 2021 год с увеличением выработки на 5,6% по сравнению с ожидаемым показателем текущего год – до 149,318 млрд кВт-ч (без учета неказанных объемов расположенных на территории ОСР производителей ).

Прогнозный баланс предусматривает увеличение производства АЭС в следующем году на 2,1% – с ожидаемых в 2020-м 73,7 млрд кВт-ч до 75,233 млрд кВт-ч, сообщает Интерфакс-Украина.

Увеличение выработки ГК ТЭС ожидается на 5,8% – с 38,872 млрд кВт-ч до 41,14 млрд кВт-ч, ТЭЦ и когенерационными установками – на 15,1%, с 11,108 млрд кВт-ч до 12,79 млрд кВт-ч, ГЭС – на 9,1%, с 4,846 млрд кВт-ч до 5,287 млрд кВт-ч, ГАЭС – на 16,3%, с 1,503 млрд кВт-ч до 1,748 млрд кВт-ч, ВИЭ – на 15,3%, с 11,375 млрд кВт-ч до 13,12 млрд кВт-ч.

В министерстве отметили, что объемы производства ГЭС после завершения зимы могут быть пересмотрены с учетом водности в сторону увеличения. При этом прогнозируемые объемы выработки ВИЭ учитывают возможные ограничения генерации СЭС и ВЭС на уровне 1,5 млрд кВт-ч.

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, а также экспорт в эти страны балансом на 2021 год не предусмотрены.

"Прогнозный баланс подготовлен вовремя. Были максимально учтены предложения энергогенерирующих компаний, графики ремонтов энергоблоков атомных, тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, ожидаемое производство объектами возобновляемой энергетики, которая нуждается в дополнительной балансировке", - отметила глава Минэнерго Ольга Буславец.

Как сообщалось, последняя версия прогнозного баланса выработки э/э на этот год была утверждена в конце апреля 2020 года, с ожидаемым показателем 143,09 млрд кВтч (или 141,404 млрд кВт-ч без учета неказанных объемов расположенных на территории ОСР производителей).

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-сентябре 2020 года сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 107 млрд 614,8 млн кВт-ч. АЭС произвели 56 млрд 771,3 млн кВт-ч (-6,3%), ГК ТЭС – 26 млрд 117,9 млн кВт-ч (-24,6%), ТЭЦ и КУ – 8 млрд 903,2 млн кВт-ч (+18,4%), ГЭС – 4 млрд 434,3 млн кВт-ч (-14,4%), ГАЭС – 1 млрд 160,4 млн кВт-ч (+18,7%), блок-станции – 1 млрд 452,9 млн кВт-ч (+10,5%), ВИЭ – 8 млрд 774,8 млн кВт-ч (+2,1 раза).

МинПром

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