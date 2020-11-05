Украинскому ГМК нужна экомодернизация для удержания позиций европейском рынке ЕС Без экомодернизации украинскому ГМК будет сложно удержать свои позиции на европейском рынке. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Политик отметил, что Украине предстоит провести переговоры с ЕС по торговле металлопродукцией. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, переговоры будут сложными. Европейцы традиционно заинтересованы защищать интересы своих производителей, поэтому на продукцию украинского ГМК установлены пошлины, напомнил он.



"А вот на что Украине следует обратить особое внимание, так это на новую политику ЕС в рамках European Green Deal. В частности, в Евросоюзе до 2030 года планируют сократить выбросы парниковых газов на 40%, а до 2050 года – выйти на нулевые объемы выбросов. Задачи сверх амбициозные и дорогостоящие. От металлургических предприятий, в т.ч. украинских потребуется экомодернизация производств. По оценкам экспертов, только введение Carbon Border Adjustment может обойтись украинским металлургам 379,9 млн в год", - подчеркнул М.Магомедов.



Нардеп также отметил, что некоторую финансовую поддержку Украина может получить от ЕС, так как наша страна подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако вряд ли этих денег хватит на проведение полноценной экомодернизации.



"Необходимо использовать внутренние резервы. И здесь как никогда уместна законодательная инициатива бизнеса по реформированию механизма использования эконалога. Промышленники просят разрешить предприятиям использовать до 70% средств от его поступления на инвестиции в экомодернизацию. Учитывая переход ЕС на новую политику в рамках European Green Deal, нашим металлургам крайне нужна такая реформа. Иначе можем не вложиться в нормативы и сроки, установленные нашими европейскими партнерами", - предостерегает он.



МинПром



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