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ArcelorMittal в 3 квартале получила прибыль больше ожидаемой

05.11.20 11:10 , Steelland
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Компания, на долю которой приходится около 5% мирового производства стали, сообщила, что ее базовая прибыль (EBITDA) упала на 15% по сравнению с годом ранее до 901 млн долл., по сравнению со средним ожиданием в 838 млн долл. в опросе, проведенном Reuters.

"Третий квартал ознаменовался улучшением операционных показателей группы, поскольку рынки стали постепенно восстанавливаются после очень сложного второго квартала после прекращения блокировок. Во всех стальных сегментах наблюдался рост спроса, при этом Бразилия и США показали особенно обнадеживающее повышение прибыльности. Наш горнодобывающий сегмент также продемонстрировал высокие показатели, воспользовавшись более высокими ценами на железную руду и превзойдя производственные планы", - прокомментировал Лакшми Н. Миттал, председатель и главный исполнительный директор ArcelorMittal.

Операционная прибыль компании в 3 квартале 2020 года составила 0,7 млрд долл. (включая чистое восстановление обесценения на 0,6 млрд долл.) по сравнению с операционным убытком в размере 0,3 млрд долл. во 2 квартале 2020 года.

Чистый убыток ArcelorMittal в 3 квартале 2020 года составил 0,3 млрд долл. по сравнению с чистым убытком в 0,6 млрд долл. во 2 квартале 2020 года.

Свободный поток денежных средств в 3 квартале 2020 года составил 1,3 млрд долл., включая высвобождение оборотного капитала в размере 1,1 млрд долл.

Валовой долг ArcelorMittal по состоянию на 30 сентября 2020 года достиг 13,7 млрд долл. и чистый долг - 7,0 млрд долл.; чистый долг сократился на 0,9 млрд долл. в течение квартала, в основном за счет положительного свободного денежного потока, частично компенсированного влиянием курсовых разниц; чистый долг снизился на 3,7 млрд долл.

МинПром

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