Мариупольские меткомбинаты отгрузили 450 тыс тонн шлаков для ремонта дорог Несмотря на кризис, два украинских металлургических гиганта, ММК им. Ильича и "Азовсталь", входящие в группу "Метинвест", за последние 15 месяцев отгрузили 450 тыс. тонн шлаков для ремонта дорог. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



"При этом металлурги не только не взяли ни копейки за сами шлаки, но еще и оплатили затраты на их доставку потребителям на сумму более 30 млн. грн. Такие действия есть ни что иное, как социальная ответственность. Еще в 2019 году руководство компаний вышло с соответствующей инициативой на близлежащие поселковые советы и районные администрации, и заключили меморандумы о бесплатной поставке металлургических шлаков", - отметил он.



С.Магера подчеркнул, что весь материал был использован для ремонта дорог в Донецкой области. В частности, отремонтированы дороги в Никольском, Мангушском, Волновахском, Великоновоселковском районах, пригородах Мариуполя, а также возле поселка Старый Крым.



"Плодотворное трехстороннее сотрудничество местных властей, меткомбинатов и дорожных компаний стало возможным после утверждения в Украине нового ДСТУ 9043:2020, который установил требования к шлакам, как сырью для производства щебеночных материалов", - сказал нардеп.



По мнению политика, перспективы такого сотрудничества более чем хорошие. "Общая протяженность дорог в Украине около 430 тыс. км. "Вполне реально можно ремонтировать 3 тыс. км в год, на это понадобится около 5 млн т. шлаков. Таким образом, можно значительно улучшить экологическую ситуацию в городах, где расположены меткомбинаты. Ведь их шлакохранилища постоянно отравляют воздух и воду", - акцентировал С.Магера.



МинПром



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