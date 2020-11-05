В Индии построена самая компактная в мире фабрика окомкования Компания Primetals Technologies сообщила, что в октябре 2020 г. в индийском штате Одиша компания Pro Minerals, входящая в состав конгломерата Aditya Birla Group, ввела в эксплуатацию самую компактную в мире фабрику окомкования.



Технология кольцевого окомкования, разработанная Primetals, предусматривает установку кольцевой обжиговой печи вместо конвейерной. На фабрике Pro Minerals ее активная зона занимает всего 191 кв. м.



Мощность фабрики составляет 1 млн. т в год. На ней будут выпускаться окатыши для установки прямого восстановления железа с помощью угля.



Но Primetals заявляет, что разработанная ей технология применима также для изготовления доменных окатышей и продукции для газовых модулей DRI. При этом компактность установки и относительно небольшой объем инвестиций позволяет размещать кольцевые фабрики окомкования непосредственно на металлургических предприятиях.



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