Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Норвежский мини-милл переведут на водород

05.11.20 09:59 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Норвежский производитель водорода Nel Hydrogen Electrolyser и энергетическая компания Statkraf подписали соглашение о намерениях построить электролизную установку мощностью 40-50 МВт для снабжения водородом металлургического завода Celsa Armeringsstal на севере Норвегии.

Предварительное соглашение по этому проекту было подписано в июне текущего года. Предполагается, что благодаря применению водорода, получаемого с использованием возобновляемой энергии гидроэлектростанций, выбросы углекислого газа на предприятии сократятся на 60%.

В настоящее время мини-завод Celsa Armeringsstal, принадлежащий испанской группе Celsa, ежегодно производит до 700 тыс. т арматуры и выбрасывает до 100 тыс. т углекислого газа.

Ввод в строй водородных электролизеров намечен на 2023 г. В дальнейшем участники соглашения планируют предложить «зеленый» водород другим компаниям, имеющим мощности в индустриальном парке Мо, и за счет этого расширить его выпуск.

Интересно, что в сентябре текущего года Celsa Armeringsstal подписала контракт компанией Gasum, которая строит в парке Мо терминал по приемке сжиженного природного газа. В соответствии с этим соглашением мини-завод во второй половине 2021 г. начнет получать природный газ, заменяя им нефтяное топливо, что должно снизить выбросы углекислого газа на предприятии на 35%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:10
ArcelorMittal в 3 квартале получила прибыль больше ожидаемой
10:59
Мариупольские меткомбинаты отгрузили 450 тыс тонн шлаков для ремонта дорог
10:39
SAIL сообщила о росте продаж металлопроката на 21%
10:27
В Индии построена самая компактная в мире фабрика окомкования
09:46
Для спасения украинской экономики нужен протекционизм - мнение
09:24
В Украине почти 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:58
Криклий пригласил австрийцев принять участие в отборе производителя электровозов
08:20
Тимошенко и еще 49 депутатов просят КСУ отменить назначение членов НКРЭКУ
08:04
Рада приняла законопроект для запуска концессии автодорог
04.11.20
18:04
Газпром подал жалобу на штраф от Польши в 6,5 млрд евро
17:53
Облигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков
17:28
Запорожсталь нарастила производство чугуна
17:06
Eramet ожидает стабильного спроса на никель
16:50
Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет
16:32
За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%
16:14
Высокий тариф на э/э убьет множество предприятий – эксперт
15:51
Еще два судна направляются к месту прокладки Северного потока-2
15:35
Рада решила, что ФЛП должны использовать кассовые аппараты с 2021 года
15:08
В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты
14:49
ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду
03.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!