Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Для спасения украинской экономики нужен протекционизм - мнение

05.11.20 09:46
печать
размер текста:

Протекционистская политика поможет спасти горно-металлургический комплекс и украинскую экономику. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что по итогам 10 месяцев текущего года производство стали в Украине снизилось на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 17,0 млн тонн, проката - на 2,2%, до 15,2 млн тонн, чугуна - на 1,1%, до 16,9 тонн.

"Уверен, что 99% украинцев либо не узнают этих цифр вообще или спокойно пройдут мимо сухой статистики меткомбинатов. Но если внимательно посмотреть на ситуацию в экономике, становится тревожно от бездействия правительства", - сказал нардеп.

Д.Шпенов отметил, что из-за нарастающего кризиса в украинской экономики и неблагоприятной внешней конъюнктуры по итогам первого полугодия нынешнего года промышленные предприятия суммарно получили более 40 млрд. грн убытков.

"Стержневой отраслью отечественной промышленности является ГМК. Именно он, наряду с сельским хозяйством, лидирует по объемам поступления валюты в страну и уплаченным налогам в ПФУ. Таким образом, каждый недополученный процент производства в ГМК – это дополнительное давление на курс национальной валюты и нарастание проблем с выплатой пенсий. В таком ракурсе статистика уже не выглядит сухой и не интересной", - подчеркнул он.

Нардеп обратил внимание на то, что власти всех стран сегодня в первую очередь активно помогают тем отраслям, которые составляют основу национальной экономики. По объемам производства и уплаченных налогов, количеству рабочих мест и вкладу в поддержание стабильности национальной валюты.

"Все, кроме Украины. Приходится констатировать, что дальше общих рассуждений и декларации планов о помощи бизнесу, - нынешний Кабмин не продвинулся. И дело тут не в том, что нет денег в бюджете. Металлургам нужно другое: гибкое налогообложение и запуск масштабных государственных программ, создающих спрос на металл. Именно такая, протекционистская, политика поможет спасти ГМК и украинскую экономику", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:24
В Украине почти 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:58
Криклий пригласил австрийцев принять участие в отборе производителя электровозов
08:20
Тимошенко и еще 49 депутатов просят КСУ отменить назначение членов НКРЭКУ
08:04
Рада приняла законопроект для запуска концессии автодорог
04.11.20
18:04
Газпром подал жалобу на штраф от Польши в 6,5 млрд евро
17:53
Облигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков
17:28
Запорожсталь нарастила производство чугуна
17:06
Eramet ожидает стабильного спроса на никель
16:50
Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет
16:32
За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%
16:14
Высокий тариф на э/э убьет множество предприятий – эксперт
15:51
Еще два судна направляются к месту прокладки Северного потока-2
15:35
Рада решила, что ФЛП должны использовать кассовые аппараты с 2021 года
15:08
В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты
14:49
ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду
14:30
Никакого комендантского часа, но усиление карантина рассматривается – министр
14:09
S&P Global Ratings считает банковский сектор Украины высокорисковым
13:52
Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил
13:32
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
13:14
Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной
03.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!