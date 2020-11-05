Для спасения украинской экономики нужен протекционизм - мнение Протекционистская политика поможет спасти горно-металлургический комплекс и украинскую экономику. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что по итогам 10 месяцев текущего года производство стали в Украине снизилось на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 17,0 млн тонн, проката - на 2,2%, до 15,2 млн тонн, чугуна - на 1,1%, до 16,9 тонн.



"Уверен, что 99% украинцев либо не узнают этих цифр вообще или спокойно пройдут мимо сухой статистики меткомбинатов. Но если внимательно посмотреть на ситуацию в экономике, становится тревожно от бездействия правительства", - сказал нардеп.



Д.Шпенов отметил, что из-за нарастающего кризиса в украинской экономики и неблагоприятной внешней конъюнктуры по итогам первого полугодия нынешнего года промышленные предприятия суммарно получили более 40 млрд. грн убытков.



"Стержневой отраслью отечественной промышленности является ГМК. Именно он, наряду с сельским хозяйством, лидирует по объемам поступления валюты в страну и уплаченным налогам в ПФУ. Таким образом, каждый недополученный процент производства в ГМК – это дополнительное давление на курс национальной валюты и нарастание проблем с выплатой пенсий. В таком ракурсе статистика уже не выглядит сухой и не интересной", - подчеркнул он.



Нардеп обратил внимание на то, что власти всех стран сегодня в первую очередь активно помогают тем отраслям, которые составляют основу национальной экономики. По объемам производства и уплаченных налогов, количеству рабочих мест и вкладу в поддержание стабильности национальной валюты.



"Все, кроме Украины. Приходится констатировать, что дальше общих рассуждений и декларации планов о помощи бизнесу, - нынешний Кабмин не продвинулся. И дело тут не в том, что нет денег в бюджете. Металлургам нужно другое: гибкое налогообложение и запуск масштабных государственных программ, создающих спрос на металл. Именно такая, протекционистская, политика поможет спасти ГМК и украинскую экономику", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



