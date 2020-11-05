В Украине почти 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки – 9850 человек, а также рекордное количество выздоровевших – 8378 человек, умерли 193 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514). Также за последние сутки госпитализированы 1269 человек, летальных случаев – 193, выздоровели 8378 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.



Днем ранее, 4 ноября, было зафиксировано рекордное на то время число новых случаев заболевания (9 524); 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 430 467 человек, 7924 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 184 782.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (983), в Харьковской (771), Хмельницкой ( 550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.



Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 10532 подозрений на заболевание COVID-19.



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