Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада приняла законопроект для запуска концессии автодорог

05.11.20 08:04
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3901 "О внесении изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах", предусматривающий согласование положений данного закона с изменениями, внесенными в законодательство Украины. Соответствующий проект поддержали 253 народных депутата, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью внесения изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах" в связи с принятием закона "О концессии".

"В тексте закона Украины "Об автомобильных дорогах" содержатся ссылки на законы "О концессиях" и "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", которые в соответствии с "Заключительными и переходными положениями" закона Украины "О концессии" утратили силу", - пояснили авторы.

Кроме того, законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования" функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения переданы от "Укравтодора" областным государственным администрациям.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:20
Тимошенко и еще 49 депутатов просят КСУ отменить назначение членов НКРЭКУ
04.11.20
18:04
Газпром подал жалобу на штраф от Польши в 6,5 млрд евро
17:53
Облигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков
17:28
Запорожсталь нарастила производство чугуна
17:06
Eramet ожидает стабильного спроса на никель
16:50
Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет
16:32
За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%
16:14
Высокий тариф на э/э убьет множество предприятий – эксперт
15:51
Еще два судна направляются к месту прокладки Северного потока-2
15:35
Рада решила, что ФЛП должны использовать кассовые аппараты с 2021 года
15:08
В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты
14:49
ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду
14:30
Никакого комендантского часа, но усиление карантина рассматривается – министр
14:09
S&P Global Ratings считает банковский сектор Украины высокорисковым
13:52
Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил
13:32
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
13:14
Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной
12:52
Покровский ГОК выиграл аукцион на разработку марганцевого месторождения
12:33
Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению
12:17
Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть
03.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!