Облигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков Еврооблигации "Метинвеста" со сроком погашения в 2027 году включены в семейство индексов облигаций корпоративных эмитентов развивающихся рынков (Corporate Emerging Markets Bond Index или CEMBI), рассчитываемое банком JPMorgan.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



Индексы CEMBI представляют собой глобальный бенчмарк для отслеживания долговых обязательств, деноминированных в долларах США и эмитируемых корпорациями развивающихся рынков, пояснили в группе.



Еврооблигации со сроком погашения в 2027 году были выпущены 1 октября 2020 года в рамках успешной транзакции по продлению сроков погашения еврооблигаций. Этот выпуск облигаций был добавлен в следующие высокодоходные индексы CEMBI после их регулярного пересчета 30 октября 2020 года: CEMBI Broad и CEMBI Broad Diversified. Таким образом, все еврооблигации группы, которые деноминированы в долларах США, включены в эти два индекса для высокодоходного сегмента.



Кроме того, еврооблигации со сроком погашения в 2029 году, которые были выпущены 17 октября 2019 года, фактически заменили еврооблигации со сроком погашения в 2023 году в таких высокодоходных индексах как CEMBI и CEMBI Diversified после того, как объем обращения последних стал ниже 500 млн долл.



МинПром





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