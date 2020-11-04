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Запорожсталь нарастила производство чугуна

04.11.20 17:28 , Металлургпром
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В октябре 2020 года на металлургическом комбинате "Запорожсталь" нидерландского горно-металлургического холдинга Metinvest B.V. выплавлено 399,0 тыс. тонн чугуна, что на 1,1% больше, чем в октябре 2019 года. Октябрьское производство стали составило 327,0 тыс. тонн, что на 6,3% меньше, чем в октябре 2019 года, выпуск готового проката стали сократился на 7,9% до 270,7 тыс. тонн.

С января по октябрь 2020 года на "Запорожстали" произведено 3 млн  685,4 тыс. тонн чугуна (+2,0% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ)), 3 миллиона 109,0 тыс. тонн стали (-8,0% к АППГ) и выпущено 2 млн 634,3 тыс. тонн проката (-7% к АППГ).

ПАО "Запорожсталь" – предприятие с полным металлургическим циклом, которое занимает лидирующее место по производству стали в Украине, объемам экспорта металлопродукции более чем в 50 стран мира, а также налоговым отчислениям.

МинПром

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