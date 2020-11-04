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Запорожсталь нарастила производство чугуна
04.11.20 17:28 , Металлургпром
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В октябре 2020 года на металлургическом комбинате "Запорожсталь" нидерландского горно-металлургического холдинга Metinvest B.V. выплавлено 399,0 тыс. тонн чугуна, что на 1,1% больше, чем в октябре 2019 года. Октябрьское производство стали составило 327,0 тыс. тонн, что на 6,3% меньше, чем в октябре 2019 года, выпуск готового проката стали сократился на 7,9% до 270,7 тыс. тонн.
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