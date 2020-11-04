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Eramet ожидает стабильного спроса на никель

04.11.20 17:06
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По данным французской компании Eramet, из-за различий в планах восстановления экономики, особенно в Китае, мировое производство нержавеющей стали и спрос на никель в ближайшие месяцы, как ожидается, останутся стабильными.

Однако рыночная и ценовая конъюнктура оставались особенно нестабильными и нестабильными из-за мирового кризиса. Отрасль нержавеющей стали, на которую приходится две трети мирового спроса на никель, в 2020 году испытает исторический шок.

За первые девять месяцев этого года мировое производство упало на 7,6% в годовом исчислении до 35,9 млн тонн.

Стимулируемый правительством в сфере инфраструктуры, транспорта и строительства, на Китай приходится почти 65% мирового производства, что на 6,9% больше, чем в третьем квартале. Однако за тот же период в остальном мире произошло резкое снижение на 14,2%.

МинПром

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