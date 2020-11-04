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Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет

04.11.20 16:50 , Металлургпром
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Ожидается, что мировой рынок углеродистой стали будет расти со среднегодовым темпом роста 4% в течение прогнозируемого периода (2020-2030 гг.). Растущие расходы на строительство и процветающая автомобильная промышленность будут способствовать использованию углеродистой стали в производственных процессах.

"Простые и перфорированные листы находят применение в производстве форм для сыра, сушилок для зерна и гигантских прессов. От автомобильной до архитектурной отрасли углеродистая сталь стала свидетелем всплеска спроса во всем мире", - констатируют аналитики Future Market Insights (FMI).

Рынок углеродистой стали - важные моменты

Европа, вероятно, поднимет потребление горячекатаной стали из-за роста расходов на индустриализацию.
Растущий спрос со стороны автомобильной промышленности в Восточной Азии даст возможность региону занять 48% от общей доли рынка.

Движущие факторы рынка углеродистой стали.

Низкоуглеродистые стали чаще всего используются в сельском хозяйстве и тяжелой машиностроительной промышленности.

Высокоуглеродистые стали требуются при производстве крепежа, а также при производстве автомобильных компонентов.

Низкоуглеродистые стали находят применение в строительстве заборов, а высокоуглеродистые стали широко используются в мостах и ​​зданиях.

Основные ограничения рынка углеродистой стали.
 
Нарушенные цепочки поставок и меры предосторожности, принятые правительствами, будут препятствовать продажам.

Сложность сварки высокоуглеродистой стали также сдерживает рост рынка.

Вспышка пандемии однозначно негативно повлияла на строительство и промышленную деятельность. Из-за колебания цен на сырье и нарушения цепочки поставок в экономике наблюдались значительные убытки и резкое падение строительных и производственных мощностей из-за увеличения числа случаев COVID. Ожидается, что промышленная выручка снизится на 14,6% в США, в то время как в Восточной Европе
ожидается падение на 2%.

Future Market Insights (FMI) - ведущий поставщик маркетинговых и консультационных услуг, обслуживающий клиентов более чем в 150 странах. Штаб-квартира FMI находится в Дубае, мировой финансовой столице, и имеет центры доставки в США и Индии. Последние отчеты FMI об исследованиях рынка и отраслевой анализ помогают предприятиям решать проблемы и принимать важные решения с уверенностью и ясностью в условиях растущей конкуренции.

МинПром

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