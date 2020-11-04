Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет Ожидается, что мировой рынок углеродистой стали будет расти со среднегодовым темпом роста 4% в течение прогнозируемого периода (2020-2030 гг.). Растущие расходы на строительство и процветающая автомобильная промышленность будут способствовать использованию углеродистой стали в производственных процессах.



"Простые и перфорированные листы находят применение в производстве форм для сыра, сушилок для зерна и гигантских прессов. От автомобильной до архитектурной отрасли углеродистая сталь стала свидетелем всплеска спроса во всем мире", - констатируют аналитики Future Market Insights (FMI).



Рынок углеродистой стали - важные моменты



Европа, вероятно, поднимет потребление горячекатаной стали из-за роста расходов на индустриализацию.

Растущий спрос со стороны автомобильной промышленности в Восточной Азии даст возможность региону занять 48% от общей доли рынка.



Движущие факторы рынка углеродистой стали.



Низкоуглеродистые стали чаще всего используются в сельском хозяйстве и тяжелой машиностроительной промышленности.



Высокоуглеродистые стали требуются при производстве крепежа, а также при производстве автомобильных компонентов.



Низкоуглеродистые стали находят применение в строительстве заборов, а высокоуглеродистые стали широко используются в мостах и ​​зданиях.



Основные ограничения рынка углеродистой стали.



Нарушенные цепочки поставок и меры предосторожности, принятые правительствами, будут препятствовать продажам.



Сложность сварки высокоуглеродистой стали также сдерживает рост рынка.



Вспышка пандемии однозначно негативно повлияла на строительство и промышленную деятельность. Из-за колебания цен на сырье и нарушения цепочки поставок в экономике наблюдались значительные убытки и резкое падение строительных и производственных мощностей из-за увеличения числа случаев COVID. Ожидается, что промышленная выручка снизится на 14,6% в США, в то время как в Восточной Европе

ожидается падение на 2%.



Future Market Insights (FMI) - ведущий поставщик маркетинговых и консультационных услуг, обслуживающий клиентов более чем в 150 странах. Штаб-квартира FMI находится в Дубае, мировой финансовой столице, и имеет центры доставки в США и Индии. Последние отчеты FMI об исследованиях рынка и отраслевой анализ помогают предприятиям решать проблемы и принимать важные решения с уверенностью и ясностью в условиях растущей конкуренции.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



