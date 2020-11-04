Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Еще два судна направляются к месту прокладки Северного потока-2

04.11.20 15:51 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Судно снабжения "Остап Шеремета" и специальное судно "Артемис Оффшор" вышли из порта "Калининград" в Балтийское море и направляются к берегам Германии. Об этом сообщил источник в морской отрасли региона.

"Портом назначение судна "Остап Шеремета", которое входит в состав ООО "Газпром флот", официально обозначен немецкий порт "Мукран". В этот же порт идет и многофункциональное судно "Артемис Оффшор", оборудованное вертолетной площадкой и принадлежащее Морской спасательной службе Минтранса РФ", - рассказал источник, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам источника, в порт "Мукран" эти суда должны прибыть 5 ноября. Именно в этом немецком порту и на его рейде в настоящее время находятся российские суда, которые будут задействованы в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Это трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", а также специальные суда "Умка" и "Финвал".

Судно "Остап Шеремета", построенное и сданное заказчику в начале этого года, перешло на Балтику с Дальнего Востока летом.

В порту Калининграда пока находится и другое судно снабжения - "Иван Сидоренко", которое также может быть задействовано в строительстве "Северного потока-2".

В порту "Мукран" находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока-2". Там же находится склад труб будущего газопровода. В порту и на рейде концентрируются суда, которые примут участие в достройке газопровода.

В середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Е.Бурмистрова.

Как сообщалось, еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:06
Eramet ожидает стабильного спроса на никель
16:50
Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет
16:32
За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%
16:14
Высокий тариф на э/э убьет множество предприятий – эксперт
15:35
Рада решила, что ФЛП должны использовать кассовые аппараты с 2021 года
15:08
В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты
14:49
ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду
14:30
Никакого комендантского часа, но усиление карантина рассматривается – министр
14:09
S&P Global Ratings считает банковский сектор Украины высокорисковым
13:52
Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил
13:32
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
13:14
Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной
12:52
Покровский ГОК выиграл аукцион на разработку марганцевого месторождения
12:33
Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению
12:17
Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть
11:51
Рада хочет ужесточить наказание за незаконное использование недр
11:28
Метинвест поставил 450 тыс. тонн шлака для ремонта дорог в Мариупольской области
11:10
Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году
10:56
Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%
10:40
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
03.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!