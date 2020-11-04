Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада решила, что ФЛП должны использовать кассовые аппараты с 2021 года

04.11.20 15:35 , РБК Украина
печать
размер текста:

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых. Об этом сообщает РБК-Украина.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отсрочить до следующего года.

В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.

Как сообщалось, вчера глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП.

Напомним, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:06
Eramet ожидает стабильного спроса на никель
16:50
Рынок углеродистой стали будет расти еще 10 лет
16:32
За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%
16:14
Высокий тариф на э/э убьет множество предприятий – эксперт
15:51
Еще два судна направляются к месту прокладки Северного потока-2
15:08
В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты
14:49
ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду
14:30
Никакого комендантского часа, но усиление карантина рассматривается – министр
14:09
S&P Global Ratings считает банковский сектор Украины высокорисковым
13:52
Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил
13:32
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
13:14
Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной
12:52
Покровский ГОК выиграл аукцион на разработку марганцевого месторождения
12:33
Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению
12:17
Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть
11:51
Рада хочет ужесточить наказание за незаконное использование недр
11:28
Метинвест поставил 450 тыс. тонн шлака для ремонта дорог в Мариупольской области
11:10
Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году
10:56
Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%
10:40
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
03.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!