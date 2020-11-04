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В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты

04.11.20 15:08 , РБК Украина
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Верховная Рада одобрила за основу законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Он предусматривает погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержали 279 народных депутатов.

Закон предусматривает, что сначала НАК "Нафтогаз" получит от Кабинета министров 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн.

После этого "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Ожидается, что из этих средств "Укрнафта" погасит 30,35 млрд грн долгов.

При этом дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд гривен.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд гривен (30,35 млрд грн + 5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн).

В случае вычета 32,2 млрд грн компенсации, которую должен получить "Нафтогаз", возникает остаток 10,3 млрд грн.

МинПром

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