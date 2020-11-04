ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) на коксохимической площадке внедряет технологию керамической наплавки простенков коксовых батарей. Она позволяет повысить эффективность работы печей и снизить нагрузку на окружающую среду. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы постоянно работаем над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Стойкость защитного слоя составляет несколько лет в зависимости от технологических процессов. Благодаря наплавке повышается эффективность работы печей, а герметизация камер исключает прососы сырого коксового газа в простенки, что позволяет снизить нагрузку на атмосферный воздух", – подчеркивает Виталий Баш, гендиректор ДМЗ.
В 2020 году методом керамической наплавки обработают 35 камер коксовой батареи №5, а в прошлом году провели их капремонт.
С 2016 года предприятие инвестировало в экологические программы 350 млн грн. В результате этого выбросы в атмосферу снизились на 25%.
Напомним, что в октябре 2019 года предприятие заявило о приостановке производственных мощностей для модернизации. Причина − ухудшение рыночного спроса на сталь. После более полугода простоя комбинат заявил о завершении ремонтных работ и подготовке к запуску.
По итогам 2019 года ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с предыдущим годом – до 449 тыс. т.
Днепровский металлургический завод – металлургические предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.