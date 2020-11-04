Никакого комендантского часа, но усиление карантина рассматривается – министр

В то время как заболеваемость коронавирусом перевалила за 9,5 тыс. в сутки, министр здравоохранения Максим Степанов отрицает, что будет введен комендантский час в Украине, и прогнозирует введение карантина "выходного дня". Об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1", передают Українськi Новини.
"Да не будет никакого комендантского часа. Мы рассматриваем усиление карантинных ограничений. Я не исключаю, что мы предложим карантин "выходного дня", - сказал М.Степанов.
Он подчеркнул, что для введения комендантского часа Верховная Рада должна сначала ввести режим чрезвычайного положения в стране, утвердив соответствующий указ Президента.
В свою очередь, Президент подписывает указ о введении чрезвычайного положения по представлению Совета национальной безопасности и обороны или Кабинета министров.
Такого представления, по словам М.Степанова, сейчас нет.
Министр подчеркнул,что карантин "выходного дня" подразумевает под собой введение более жестких ограничений в выходные дни.
В частности, возможен запрет на работу магазинов и ограничение работы заведений общественного питания, которые смогут обслуживать посетителей только в режиме "навынос".
Как сообщалось, в СМИ заявили, что Кабмин готовится значительно усилить карантин с понедельника.
Также Рада хочет ввести штрафы в 5 тыс. грн. за вход в маршрутку без маски.