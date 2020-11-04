S&P Global Ratings считает банковский сектор Украины высокорисковым Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отнесло банковский сектор Украины к группе 10 по уровню отраслевых и страновых рисков (BICRA).



Отмечается, что в соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков их банковских секторов — от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Помимо Украины в группу 10 по классификации BICRA входят Республика Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.



В агентстве перечислили основные факторы, определяющие риски банковского сектора Украины, отнеся к позитивным более высокое качество банковского надзора и регулирования и относительно высокий уровень предсказуемости; стабильный профиль фондирования, а также принятие банковского закона.



Что касается негативных факторов, то в S&P отметили очень низкое качество активов, особенно в государственных банках; низкие показатели благосостояния населения в международном контексте, а также низкий уровень корпоративного управления и прозрачности вследствие значительной доли "теневой" экономики и широкого распространения коррупции.



"По нашему мнению, уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте. Мы полагаем, что качество банковского регулирования и надзора повысилось в течение последних пяти лет в период деятельности нового руководства Национального банка Украины. НБУ стремится сохранить независимость, несмотря на политическое давление, и привести украинский режим регулирования в соответствие со стандартами ЕС", - сказано в отчете агентства.



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