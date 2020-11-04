Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

S&P Global Ratings считает банковский сектор Украины высокорисковым

04.11.20 14:09 , uaprom.info
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отнесло банковский сектор Украины к группе 10 по уровню отраслевых и страновых рисков (BICRA).

Отмечается, что в соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков их банковских секторов — от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Помимо Украины в группу 10 по классификации BICRA входят Республика Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

В агентстве перечислили основные факторы, определяющие риски банковского сектора Украины, отнеся к позитивным более высокое качество банковского надзора и регулирования и относительно высокий уровень предсказуемости; стабильный профиль фондирования, а также принятие банковского закона.

Что касается негативных факторов, то в S&P отметили очень низкое качество активов, особенно в государственных банках; низкие показатели благосостояния населения в международном контексте, а также низкий уровень корпоративного управления и прозрачности вследствие значительной доли "теневой" экономики и широкого распространения коррупции.

"По нашему мнению, уровень отраслевого риска для украинских банков снизился в последние 5 лет, но остается очень высоким в международном контексте. Мы полагаем, что качество банковского регулирования и надзора повысилось в течение последних пяти лет в период деятельности нового руководства Национального банка Украины. НБУ стремится сохранить независимость, несмотря на политическое давление, и привести украинский режим регулирования в соответствие со стандартами ЕС", - сказано в отчете агентства.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:08
В Раде придумали, как погасить долги Укрнафты
14:49
ДМЗ модернизирует производство, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду
14:30
Никакого комендантского часа, но усиление карантина рассматривается – министр
13:52
Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил
13:32
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
13:14
Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной
12:52
Покровский ГОК выиграл аукцион на разработку марганцевого месторождения
12:33
Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению
12:17
Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть
11:51
Рада хочет ужесточить наказание за незаконное использование недр
11:28
Метинвест поставил 450 тыс. тонн шлака для ремонта дорог в Мариупольской области
11:10
Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году
10:56
Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%
10:40
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
10:14
Нефть сразу подешевела после заявления Трампа о победе на выборах
09:59
Объем неработающих кредитов в банках снизился на 6,7%
09:33
Совет директоров Норникеля рекомендует выплатить 1,2 млрд долл дивидендов
09:07
В Украине зафиксировано 9,5 тысячи заболевших COVID-19 за сутки
08:26
Механизм использования эконалога нужно реформировать – Гриб
08:02
В 2021 году госбюджет рискует недобрать 65 млрд грн доходов – НБУ
03.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!