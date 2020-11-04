Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, прогнозирует сложные переговоры по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и зеленого курса на торговлю с ЕС. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.
"Торговля металлопродукцией представляет сложный блок вопросов. Некоторые из них выходят за рамки соглашений – действуют определенные пошлины, установленные для украинской металлопродукции. Европейский рынок заинтересован в том, чтобы максимально защищаться. Это будут сложные переговоры, но они будут обязательно проведены», – сказала О.Стефанишина.
По ее словам, все украинские предприятия должны ориентироваться на новую политику ЕС в рамках European Green Deal. На данный момент идет процесс дополнения соглашений относительно разных возможностей экомодернизации производств.
"Мы должны выработать дорожную карту нашей трансформации, которая будет учитывать финансовый аспект и временные рамки. Но и бизнес должен думать наперед. Многие компании уже готовят собственные оценки", – пояснила вице-премьер.
Украина получила привилегированный статус, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, поэтому может рассчитывать на поддержку, в частности в вопросе реализации European Green Deal – в меру своих экономических возможностей. Напомним, что для успешного участия в Европейском зеленом соглашении Украина также должна определить источники финансирования с Евросоюзом.
Согласно European Green Deal, планируется сократить выбросы парниковых газов в Евросоюзе на 40% до 2030 года, а к 2050 году – выйти на нулевые объемы выбросов.
По оценке GMK Center, введение Carbon Border Adjustment может обойтись украинским экспортерам в 566 млн евро в год. Для украинских металлургов показатель достигнет 379,9 млн евро.
Механизм CBA предполагает внедрение экологической пошлины за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Предположительно, механизм будет запущен не позднее 2023 года.