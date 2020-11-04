Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии

04.11.20 13:32 , Украинские новости
печать
размер текста:

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго", которая получит убыток в 26,5 млрд грн в 2020-2023 годах, на передачу электрической энергии на 30,2%, или на 72,53 грн/МВт-ч до 312,76 грн/МВт-ч с декабря 2020 года.

Данное решение было принято на заседании комиссии 4 ноября, передают Українські Новини.

В НКРЭКУ подчеркнули, что увеличение тарифа на передачу не позволит покрыть финансовый дефицит "Укрэнерго", поэтому часть дефицита средств будет учтена в тарифе на передачу на 2021 год.

Отмечается, что данное постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его обнародования на официальном веб-сайте НКРЭКУ.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрэнерго" предлагало увеличить в 2,08 раза или на 260,8 грн/МВт-ч до 501,03 грн/МВт-ч свой тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.

Минэнерго заявляет, что увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену электроэнергии для населения.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:52
Украинской металлопродукции не будут рады на рынке ЕС с учетом новых правил
13:14
Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной
12:52
Покровский ГОК выиграл аукцион на разработку марганцевого месторождения
12:33
Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению
12:17
Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть
11:51
Рада хочет ужесточить наказание за незаконное использование недр
11:28
Метинвест поставил 450 тыс. тонн шлака для ремонта дорог в Мариупольской области
11:10
Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году
10:56
Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%
10:40
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
10:14
Нефть сразу подешевела после заявления Трампа о победе на выборах
09:59
Объем неработающих кредитов в банках снизился на 6,7%
09:33
Совет директоров Норникеля рекомендует выплатить 1,2 млрд долл дивидендов
09:07
В Украине зафиксировано 9,5 тысячи заболевших COVID-19 за сутки
08:26
Механизм использования эконалога нужно реформировать – Гриб
08:02
В 2021 году госбюджет рискует недобрать 65 млрд грн доходов – НБУ
03.11.20
18:02
СБУ заявила, что на Мотор Сичи украли авиадвигатель почти за 1 млн долл.
17:53
Металлургические предприятия Японии снизили завоз коксующихся углей на 8%
17:36
Бизнес будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов
17:12
Строить дороги из металлургических шлаков дешевле и экологичнее - Магера
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!