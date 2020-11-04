С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго", которая получит убыток в 26,5 млрд грн в 2020-2023 годах, на передачу электрической энергии на 30,2%, или на 72,53 грн/МВт-ч до 312,76 грн/МВт-ч с декабря 2020 года.



Данное решение было принято на заседании комиссии 4 ноября, передают Українські Новини.



В НКРЭКУ подчеркнули, что увеличение тарифа на передачу не позволит покрыть финансовый дефицит "Укрэнерго", поэтому часть дефицита средств будет учтена в тарифе на передачу на 2021 год.



Отмечается, что данное постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его обнародования на официальном веб-сайте НКРЭКУ.



Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрэнерго" предлагало увеличить в 2,08 раза или на 260,8 грн/МВт-ч до 501,03 грн/МВт-ч свой тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.



"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.



Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.



Минэнерго заявляет, что увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену электроэнергии для населения.



МинПром



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