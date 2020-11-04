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Земельную реформу в Украине могут признать неконституционной

04.11.20 13:14 , Бизнес Цензор
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Конституционный суд 2 ноября в закрытом режиме рассмотрел депутатское представление о разъяснении нескольких статей 13 и 14 Конституции Украины, которые касаются земли. К ZN.UA обратился судья КСУ Сергей Сас с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, принятый судом за основу в рамках дела о толковании статей Конституции.

Так, по мнению судьи, причиной сложившейся ситуации вокруг КСУ, является не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а "желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

В обращении С.Сас заявил о том, что СМИ распространили позицию президента относительно этого решения еще до обнародования, а "пикетчики с шашками и файерами три часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 гривен за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".

С.Сас отметил, что связывает последние события вокруг КСУ с решением, которое он подготовил по представлению о разъяснении земельных статей Конституции Украины.

По словам судьи, "наблюдатели от власти в суде доложили по инстанциям, а там поняли, что принятие такого решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы". Однако, как утверждает С.Сас, официальное толкование указанных положений Конституции обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинцев "национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю".

МинПром

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